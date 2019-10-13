Apple готовится представить новый для себя продукт

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо рассказал о новых продуктах компании Apple. По его словам, кроме iPhone SE 2 купертиновцы покажут iPad Pro с ToF-камерой для дополненной реальности. Также “яблочная” корпорация анонсирует совершенно новый для себя продукт.

Что представит компания? Минг-Чи Куо заявил, что уже в четвертом квартале 2019 года должно стартовать массовое производство нового продукта Apple – гарнитуры дополненной реальности. По его данным, выпуск устройства запланирован на второй квартал 2020 года, передает FoneArena.

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Детали о разработке. Основным производителем AR-гарнитуры станет китайская компания Changying Precision. Новинка будет позиционироваться как аксессуар для iPhone и по сути будет выполнять роль дисплея: все вычисления будут происходить непосредственно на смартфоне или другом iOS-устройстве.

Ожидается, что очки оснастят экраном, датчиками, камерами и чипами беспроводной связи, что позволит сделать их легкими и энергоэффективными.



Вероятный дизайн VR-очков Apple

Будет ли AR-гарнитура от Apple выглядеть как обычные очки или же как современные VR-шлемы – неясно. Однако аналитик уверяет, что компания будет сотрудничать со сторонними брендами для выпуска этого устройства. Возможно, что в продаже появятся варианты различных форм от известных производителей очков.

Достоверность. Отметим, что у Apple уже есть много патентов, связанных с гарнитурой дополненной реальности. Кроме того, в коде iOS 13 ранее обнаружили намеки на AR-устройство.

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