Apple готовит несколько интересных новинок: зарядный коврик и новые беспроводные наушники

Корпорация Apple решила порадовать своих фанатов многочисленными новинками. Кроме целого ряда новых смартфонов Apple наконец представит беспроводное зарядное устройство и новые беспроводные наушники.

По крайней мере в этом убеждает известный аналитик Мин-Чи Куо, передает The Verge.

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Поэтому, по прогнозам, уже в марте Apple должна представить новую версию бюджетного iPhone SE 2. На сентябрьской презентации мы должны увидеть новую линейку флагманов iPhone 12. Кроме того, Apple должна выпустить ряд новых девайсов.

В частности, в 2020 году должны выпустить UWB-метки AirTags. Устройство использует сверхширокополосную связь (UWB) для поиска других устройств с поддержкой UWB. Сейчас эту технологию поддерживают смартфоны линейки iPhone 11.



Еще одна долгожданная новинка – беспроводная зарядная станция. В сентябре 2017 года компания анонсировала AirPower, которая должна заряжать одновременно iPhone, Apple Watch и AirPods. Однако, на этапе производства эта технология оказалась не под силу Apple, поэтому впоследствии кампания заявила, что приостанавливает этот проект.



Новое зарядное устройство будет отличаться от AirPower более компактными размерами. Других подробностей Куо не называет.



Новое зарядное устройство будет отличаться от AirPower более компактными размерами. Других подробностей Куо не называет. ​Кроме того, аналитик рассказал о новых "высококлассных наушниках", однако деталей о будущей новинке он не называет.

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