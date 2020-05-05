Apple грозят миллиардные убытки, если выход iPhone 12 перенесут

Новое поколение iPhone 12 компания Apple должна была традиционно представить в сентябре. Однако, из-за пандемии коронавируса выпуск нового iPhone могут перенести на несколько месяцев.

Но эксперты из Goldman Sachs говорят, что Apple нужно приложить максимум усилий, чтобы выпустить смартфоны вовремя, передает gizchina.com.

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В чем угроза

Если выход iPhone 12 перенесут хотя бы на ноябрь, то это может привести к потере Apple 18 миллиардов долларов. Таким образом, это снизит продажи Apple iPhone на 14% в годовом исчислении.

Новое поколение iPhone 2020 года должно стать важным продуктом для компании, ведь, по слухам, это будет первый телефон компании с поддержкой сети 5G.



Так может выглядеть iPhone 12 / smart-gsm.com

Эксперты предполагают, что производитель внесет существенные коррективы в дизайн iPhone. Также iPhone впервые в истории может получить 6 ГБ оперативной памяти.

Новый смартфон будет напоминать классический iPhone 5. При этом основную камеру разместят в квадратном модуле. Спереди производитель сохранит вырез вверху экрана, однако он будет значительно меньше.

Почему выпуск могут задержать

Официального заявления Apple по этому поводу не делала. Но согласно сливам, компания думает о переносе даты запуска нового iPhone. Ведь цепочка поставок комплектующих в последние месяцы работает медленнее, чем обычно. Даже если Apple сможет произвести достаточное количество iPhone 12 вовремя, глобальный экономический спад означает, что многие потенциальные покупатели не будут иметь средств на новый смартфон.

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