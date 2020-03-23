Apple и Facebook жертвуют перчатки и маски для борьбы с коронавирусом

Технологические гиганты Apple и Facebook закупили маски и перчатки для медперсонала, борющегося с коронавирусом. Как известно, по всему миру заявляют о дефиците этих материалов.

О решении компаний сообщает издание San Francisco Chronicle.

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Сколько средств защиты передадут

Facebook передаст 720 тысяч масок и полтора миллиона пар перчаток. Тем временем Apple пожертвует 2 миллиона масок для защиты медиков от коронавируса. Интересно, что соцсеть пожертвует американским медикам маски и перчатки, которые корпорация закупила после пожаров в Калифорнии в офисы для экстренной защиты. Среди них будут маски уровня защиты N95, а также базовые хирургические повязки.

"Медики и врачи крайне нуждаются в защитных средствах. Чтобы помочь, Facebook пожертвовал 720 тысяч масок из своего резерва на случай чрезвычайных ситуаций....Работаем над тем, чтобы предоставить еще миллион масок", – заявил глава Facebook Марк Цукерберг.

Apple передает маски с уровнем защиты N95. ИХ передадут медицинским учреждениям в США и Европе.

VP PENCE: Apple is donating 2 Million N95 masks pic.twitter.com/w6ZBFurqmz — ALX (@alx) March 21, 2020

Статистические данные о коронавирусе

По состоянию на 23 марта в мире подтвердили более 353 тысяч случаев заболевания Covid-19. Вследствие вируса погибли 15 418 человек. При этом более 100 тысяч человек вылечились.

США занимает третье место по количеству больных коронавирусом. 23 марта в этой стране лабораторно подтвердили 35 232 случая заражения коронавирусом. Covid-19 унес жизни 459 человек.

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