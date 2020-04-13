Apple и Google готовят совместный проект для борьбы с распространением коронавируса

Два технологических гиганта – корпорации Apple и Google решили объединить усилия, чтобы остановить распространение коронавируса в мире. Инженеры компании разрабатывают систему, которая поможет отслеживать владельцам смартфонов, были ли у них контакты с носителями вируса.

Новый инструмент позволит создавать приложения, которые будут подключаться к базам данных организаций здравоохранения, передает Wired.

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Детали

Через модуль Bluetooth приложения будут отслеживать с какими устройствами пересекался владелец конкретного смартфона. Поэтому пользователь этого девайса получит сообщение, если у собственника другого устройства был обнаружен коронавирус. После этого сообщения этот пользователь сможет изолироваться, а также при необходимости пройти тестирование.

В Google и Apple отмечают, что система не будет собирать каких-либо персональных данных.

Также разработчики говорят, что система покажет эффективную работу лишь после того, как ее установит большое количество людей.

Как будет работать приложение для остановки распространения коронавирус / Wired

Преимущество именно этой системы

Над похожей разработкой уже работают ученые Массачусетского технологического института, Стэнфорда, а также ученые Сингапура и Германии.

Однако, именно Apple и Google являются владельцами двух самых популярных мобильных операционных систем – iOS Android. Поэтому корпорации могут способствовать распространению будущего приложения.

Компании планируют выпустить систему в середине мая. В июне наступит второй этап. Кстати, отслеживание контактов через Bluetooth можно будет включить в самой операционной системе, даже без установленного приложения. Хотя пользователю все равно нужно будет скачать приложение, для того чтобы сообщить о своей болезни или узнать, контактировал ли он с больными.

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