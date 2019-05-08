Apple и Google удалили из магазинов приложения от украинских разработчиков: в чем причина

Компании Apple и Google удалили из своих магазинов приложений сервисы для знакомств Meet24, FastMeet и Meet4U. Главной причиной такого решения стало то, что в этих приложениях можно было зарегистрироваться детям, которым еще не исполнилось 12 лет.

Как сообщает USA Herald, разработчик этих программ, компания Wildec LLC, базируется в Украине.

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Почему Google и Apple удалили приложения? Ранее Федеральная торговая комиссия США в письменном виде сообщила Wildec LLC, что ее приложения для знакомств нарушают американский закон о защите приватности детей в интернете.

Согласно закону США, компании, которые собирают личную информацию детей до 13 лет, обязуются придерживаться четкой политики конфиденциальности. Также на сбор таких данных требуется разрешение родителей.

Уголовные обвинения. По данным Федеральной торговой комиссии, несколько человек получили уголовные обвинения за то, что якобы пытались связаться с несовершеннолетними с помощью этих приложений.

Представительница Федеральной комиссии Лиза Шифферли заявила, что родителям необходимо удалить эти приложения с устройств своих детей.

Что известно о Wildec?Компания основана в 2002 году в Украине и специализируется на разработке мобильных игр и приложений.



В списке проектов, разработанных компанией: более 20 мобильных игр, мобильное приложение для удаленного обучения, полнофункциональный мобильный e-mail клиент мобильный клиент-серверное приложение, используемое в медицине, AirWayChat – мобильный чат.

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