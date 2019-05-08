Apple и Google удалили из магазинов приложения от украинских разработчиков: в чем причина

127 Читати новину українською
Apple и Google удалили из магазинов приложения от украинских разработчиков
Apple и Google удалили из магазинов приложения от украинских разработчиков / unsplash

Компании Apple и Google удалили из своих магазинов приложений сервисы для знакомств Meet24, FastMeet и Meet4U. Главной причиной такого решения стало то, что в этих приложениях можно было зарегистрироваться детям, которым еще не исполнилось 12 лет.

Как сообщает USA Herald, разработчик этих программ, компания Wildec LLC, базируется в Украине.

Читайте также: Экс-сотрудник Google рассказал о заговоре YouTube против Internet Explorer

Почему Google и Apple удалили приложения? Ранее Федеральная торговая комиссия США в письменном виде сообщила Wildec LLC, что ее приложения для знакомств нарушают американский закон о защите приватности детей в интернете.

Согласно закону США, компании, которые собирают личную информацию детей до 13 лет, обязуются придерживаться четкой политики конфиденциальности. Также на сбор таких данных требуется разрешение родителей.

Уголовные обвинения. По данным Федеральной торговой комиссии, несколько человек получили уголовные обвинения за то, что якобы пытались связаться с несовершеннолетними с помощью этих приложений.

Представительница Федеральной комиссии Лиза Шифферли заявила, что родителям необходимо удалить эти приложения с устройств своих детей.

Что известно о Wildec?Компания основана в 2002 году в Украине и специализируется на разработке мобильных игр и приложений.

В списке проектов, разработанных компанией: более 20 мобильных игр, мобильное приложение для удаленного обучения, полнофункциональный мобильный e-mail клиент мобильный клиент-серверное приложение, используемое в медицине, AirWayChat – мобильный чат.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня
56474
Теги: Новости Техно Google Apple Приложения Техно Интернет Google Play
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
7 мая 21:01 От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
Анастасія Можаровська 126
Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
6 мая 22:31 Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
611
Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
5 мая 18:03 Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
273
Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
4 мая 08:04 Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
389
На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
3 мая 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
217
Новости
Больше новостей
Залиште відгук