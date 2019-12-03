Крым – это Украина: на странице Apple в Facebook устроили флешмоб

Недавно компания Apple в своем погодном приложении и картах начала обозначать Крым, как российскую территорию. Это вызвало возмущение официальных представителей не только Украины, но и других стран. Кроме того, на официальной странице Apple в Фейсбуке украинцы устроили флешмоб "Крым – это Украина".

Пользователи социальной сети начали писать на официальной странице Apple в Фейсбуке возмущенные комментарии под постами и публиковать хэштеги #CrimeaIsNotRussia и #CrimeaIsUkraine.

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Интересно, что среди комментариев встречаются комментарии, в частности, от менеджера Facebook с публичной политики в Украине Екатерины Крук, почетного президента НАМУ и участницы Наблюдательного совета НОТУ Татьяны Лебедевой, религиоведа и члена научного совета Открытого православного университета Вячеслава Горшкова и пресс-секретаря посольства Великой Великобритании в Украине Алексея Курки.

Позор для Apple. Обозначение Крыму российским на ваших картах потакает пропаганде агрессора и теперь является вашим вкладом в разрушение международного порядка. У вас все еще есть выбор и можно выбрать правильную сторону истории #CrimeaIsUkraine #CrimeaIsNotrussia,

– написал Алексей Курица.

"Российский Крым" в приложениях Apple

Дело в том, что в РФ аннексированный Севастополь, Симферополь, Керчь изображаются как российская территория.

В то же время на материковой части Украины и на аннексированном полуострове города Севастополь, Симферополь, Керчь и другие не имеет принадлежности к какой-либо из стран и обозначаются, как "спорная территория".

Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о обозначения территорий Maps и вносим изменения, если этого требует закон,

– пояснила пресс-секретарь Apple Труди Мюллер.

Она добавила, что сотрудники компании уже работают над подробным изучением вопроса о будущем обозначения "спорных границ" во многих приложениях Apple.

Реакция Украины

Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании.

Что известно о "российском" Крыме в приложениях Apple?

Компания начала изображать аннексированный Крым и Севастополь как российскую территорию на картах и ​​в приложении о погоде, если просматривать их из России. Однако Apple не показывает принадлежность Крыма к какой-либо стране, если просматривать приложения за пределами страны-агрессора.



В России говорят, что таким образом Apple будто бы устранила претензии Госдумы касательно отображения Крыма в своих сервисах. В Украине решительный протест выразили представители МИД и его глава Вадим Пристайко. В свою очередь, в американской компании пока никак не прокомментировали инцидент.