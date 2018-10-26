Apple и Samsung оштрафовали за обман пользователей

Две ведущие компании по производству смартфонов Apple и Samsung вынуждены будут выплатить немалые штрафы в Италии. Местные власти оштрафовали производителей из-за "умышленного замедления смартфонов".

Об этом сообщает издание ВВС.

Следовательно, производители должны выплатить 5,7 миллиона евро штрафа.

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Компании обвинили в том, что они "осуществляли нечестную коммерческую практику", намеренно замедляя работу смартфонов, что приводило к тому, что производительность смартфонов резко падала.

Таким образом, по мнению властей Италии, пользователей заставляли покупать новые смартфоны. Правда, в Samsung эти обвинения отрицают.

"Мы не выпускали программного обеспечения, которое уменьшало производительность работы Galaxy Note 4. Напротив, Samsung всегда разрабатывала обновления, которые позволяли пользователям получить наилучший опыт пользования смартфонами из всех возможных", – оправдываются у Samsung.

Там также добавили, что "разочарованы" решением итальянского регулятора и намерены обжаловать его.

В компании Apple это решение пока не прокомментировали.

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