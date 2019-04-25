Apple iPad Pro получит долгожданную функцию: детали

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Apple iPad Pro будет поддерживать компьютерную мышку
Apple iPad Pro будет поддерживать компьютерную мышку / Engadget

Компания Apple неоднократно рекламировала планшеты iPad Pro как компьютеры нового поколения. Однако ограничения мобильной платформы iOS вызвали немало вопросов к производителю и ставили под сомнение его заявления.

Что известно о поддержке мыши? Как сообщает 4PDA, уже в ближайшее время ситуация может измениться. По слухам, Apple добавит поддержку мышки в свой планшет.

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Инсайдер сайта MacStories Федерико Витиччи сообщил, что корпорация готовит долгожданную поддержку USB-периферии для планшетов.

via GIPHY

По данным интернет-ресурса SlashGear, позже эту информацию подтвердил и один из авторитетных разработчиков программного обеспечения. Не исключено, что функция появится в iOS в разделе меню "Универсальный доступ".

Когда представят новую функцию? Ожидается, что новая функция будет представлена на предстоящей конференции WWDC. Компания Apple возможность появления поддержки USB-периферии в iOS 13 не прокомментировала.

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Теги: Гаджеты Техно Новости Техно iPad Apple планшеты
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