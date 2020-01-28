Apple может представить еще один смартфон – iPhone 12 mini: детали

В течение нескольких последних лет компания Apple анонсировала две или три модели смартфонов ежегодно. По данным инсайдеров, в 2020 году "яблочная" корпорация может представить рекордное количество новинок – кроме преемника iPhone SE, представят три базовые версии iPhone 12 и более компактную версию – iPhone 12 mini.

Что известно о новых смартфонах Apple

Интересно: Apple iPhone SE 2 может стоить дороже, чем ожидалось

Ожидается, что iPhone SE 2 (по данным других инсайдеров, iPhone 9) анонсируют в марте 2020 года. А в сентябре корпорация представит обновленную линейку iPhone 12, включая уменьшенную версию смартфонов, название которой пока не подтверждено.

5,4-дюймовый смартфон будет отличаться от "бюджетного" гаджета – функционально и внешне он будет больше похож на iPhone 12, чем на iPhone 8. В продажу также поступят 6,1-дюймовый базовый iPhone, 6,1-дюймовый iPhone Pro и 6,7-дюймовый iPhone Pro Max.

Как будет выглядеть iPhone 12 Pro (видео инсайдеров) – смотрите ролик

Хотя iPhone 12 и iPhone 12 Pro будут оснащены дисплеями одинаковой диагональю, они будут отличаться конфигурацией основной камеры – два и три сенсора соответственно. Модель Pro Max также получит модуль с тремя датчиками (вероятно, третий модуль будет оснащен телеобъективом). Все четыре новинки получат экраны с частотой обновления 120 Гц и 5G-модемы.

Достоверность утечки

Стоит отметить, что данная информация не подтверждена производителем. Частично оценить достоверность утечки можно будет после анонса "бюджетного" iPhone этой весной.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно