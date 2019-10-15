Новые данные о бюджетнике iPhone SE 2: новые цвета и вероятная цена

Компания Apple не подтвердила ни слухи о выходе нового поколения iPhone SE 2. Однако, эксперты продолжают предоставлять все больше свежей информации про этот смартфон (если он все таки когда-нибудь выйдет). Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо озвучил даже цену бюджетника.

Как передает издание 9to5Mac, Минг-Чи Куо подтвердил информацию, которую мы слышали раньше, что спецификация нового устройства будет очень похожа на iPhone 8.

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Что нового? Минг-Чи Куо также заверил, что iPhone SE 2 получит конфигурации памяти: 64 ГБ и 128 ГБ. Также кроме привычных цветов (серебристого и космического серого), инженеры добавят еще одну окраску – красную. Итак, видим еще одну заимствованную характеристику iPhone 8.

При этом, уже ранее было известно, что будущий бюджетник получит новый топовый процессор A13 и 3 (именно таким оснащены новые iPhone 11 и iPhone 11 Pro).

Относительно дизайна, то эксперты прогнозируют ему толстые рамки и классическую кнопку «Домой». На той же кнопке будет размещен сканер отпечатков пальцев.

Цена iPhone SE 2. Аналитик Apple Минг-Чи Куо также озвучил вероятную цену предполагаемой новинки. По его данным, стоимость iPhone SE 2 будет стартовать от 399 долларов (почти 10 тысяч гривен).

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