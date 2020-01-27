Apple iPhone SE 2 может стоить дороже, чем ожидалось

Надежный источник ссылаясь на прогнозы инвестора и последние финансовые данные компании утверждает, что цена нового iPhone SE 2 действительно будет выше, чем ожидалось. Как оказалось, этому есть абсолютно обоснованные объяснения.

Почему "дешевый" iPhone может быть дороже

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В текущем квартале, как ожидается, Apple выпустит 46 миллионов iPhone, что на 12% больше, чем в прошлом году. Из них 6 миллионов – будут смартфоны iPhone SE 2 или iPhone 9 (пока неясно, как будет называться модель). Инвестор ожидает, что стоить такой смартфон будет около 475 долларов. При этом ранее слухи указывали на цену в 400 долларов.

Во втором квартале текущего года объем производства iPhone составит около 43 миллионов единиц. Учитывая то, что сейчас iPhone 8 стартует с 350 долларов, а iPhone 8 Plus – с 450 долларов, можно предположить, что они останутся в продаже и после выхода iPhone SE 2/iPhone 9 и уйдут на пенсию только осенью.

Что известно о iPhone SE 2

Это будет первая бюджетная модель iPhone после iPhone SE, цена которого после выпуска в 2016 году составляла 399 долларов. Новая модель с дисплеем 4,7 дюйма будет похожа на iPhone 8, выпущенный в 2017 году. Смартфон iPhone 8 остается в продаже, его цена начинается от 449 долларов.

Согласно слухам, iPhone SE 2 получит новый фирменный процессор A13 в паре с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ для хранения данных. При этом для аутентификации здесь будет сканер отпечатка пальцев Touch ID, а не Face ID.

В 2020 году Apple планирует выпустить новый ряд iPhone, куда войдут смартфоны с поддержкой 5G, более быстрым процессором и новой 3-D камерой, ранее сообщал Bloomberg.

Выпуск бюджетной модели может позволить производителю конкурировать на быстрорастущих рынках смартфонов, особенно в Индии, где iPhone до сих пор уступает Android, который можно купить менее чем за 200 динаров. Apple планирует открытие своих фирменных магазинов в Индии.

Apple надеется, что продажи iPhone вернутся к росту и превысят 200 милилонов штук в 2020 году. Новая бюджетная версия iPhone может сыграть существенную роль в достижении этой цели.

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