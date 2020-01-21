Apple начала продавать восстановленные iPhone Xs и iPhone Xs Max: цена

Компания Apple официально начала продавать восстановленные модели смартфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max. Как известно, обе модели производитель снял с официальной продажи осенью 2019 года, сразу после презентации линейки iPhone 11.

Продавать смартфоны будут с пометкой Refurbished, то есть восстановлены, – привычная практика для Apple. Восстановленные iPhone уже можно заказать на официальном сайте Apple.

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Новая цена

iPhone Xs 64 ГБ – 699 долларов (16 800 гривен)

(16 800 гривен) iPhone Xs 256 ГБ – 829 долларов (почти 20 тысяч гривен)

(почти 20 тысяч гривен) iPhone Xs 512 ГБ – 999 долларов (24 тысячи гривен)

(24 тысячи гривен) iPhone Xs Max 64 ГБ – 799 долларов (19 200 гривен)

(19 200 гривен) iPhone Xs Max 256 ГБ – 929 долларов (22 300 гривен)

(22 300 гривен) iPhone Xs Max 512 ГБ – 1099 долларов (26 400 гривен).

Что означает "восстановленный" iPhone

Это не просто iPhone, который уже был в употреблении. Это модель, в которой обнаружили поломку или брак, и ее вернули на завод Apple, а владельцу выдают новый гаджет. При этом забракованное устройство проходит процесс восстановления. Его тщательно тестируют и только после того возвращают на рынок.

Конечно, цена существенно снижена. Хотя состояние телефона, технологическая оснастка, программное обеспечение Refurbished iPhone не будет отличаться от нового. На восстановленные смартфоны распространяется годовая гарантия.

Помимо того, что Apple позволяет пользователям приобрести желаемый iPhone по более низкой цене, производитель еще и заботится об экологии. Ведь таким образом они уменьшают количество отходов, а также ресурсов на изготовление нового устройства.

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