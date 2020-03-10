Apple изменила правила ухода за своей продукцией

Компания Apple известна не только трепетным отношением к своей интеллектуальной собственности, но и оригинальными рекомендациями по уходу за фирменными устройствами. Например, протереть фирменный монитор можно только "I-салфеткой". Однако эпидемия коронавируса заставила компанию поступиться своими принципами.

Новые правила ухода

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На своем официальном сайте корпорация обновила список рекомендаций по уходу за устройствами Mac, iPad, iPhone, iPod, а также фирменными дисплеями и периферийными устройствами.

Используя салфетки с 70% изопропиловым спиртом или салфетки Clorox Disinfecting Wipes, вы можете осторожно протирать жесткие, непористые поверхности вашего продукта Apple. Не используйте отбеливатели. Избегайте попадания влаги в отверстия и не погружайте свой продукт Apple в любые чистящие средства. Не применяйте чистящие средства на тканях или кожаных поверхностях,

– сообщает компания.

Что изменилось в правилах

Ранее Apple запрещала использовать "что-либо кроме воды" для очистки своих гаджетов, поскольку некоторые вещества могут удалить олеофобное покрытие дисплеев.

Хотя новая политика и допускает использование изопропилового спирта для дезинфекции устройств, в компании по-прежнему предостерегают пользователей от применения аэрозолей, абразивных веществ, тканей с грубой текстурой или бумажных полотенец. Apple также рекомендует не протирать гаджеты "слишком настойчиво", чтобы избежать появления механических повреждений на их поверхности.

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