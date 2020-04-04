24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Apple лишила пользователей Android популярного приложения

- Читати новину українською
Приложение будет доступно только для iOS / slashgear.com

Корпорация Apple перехватила у Google одну из популярных функций для iOS, просто купив создателей программы. Речь идет о приложении Dark Sky, которое показывает точные данные о погоде.

Приложение может предоставлять информацию о начале и окончании дождя с точностью до минуты или сведения о движении штормового фронта в режиме реального времени, передает slashgear.com.

Интересно Zoom – удобное приложение для видеоконференций: как работает и где скачать программу

Его создали еще в 2011 году. В 2015 году его купила компания Applied Invention. Впоследствии разработчики предоставили открытый код (API) для использования сервиса другими разработчиками.

Сначала программа стала доступной в App Store, а позже появилась и в каталоге Google Play.

Читатели на Android Dark Sky смогут пользоваться до июля / slashgear.com​

"Коварный" шаг Apple

Однако, недавно компания Apple выкупила этот сервис. Как рассказал один основателей Dark Sky Адам Гроссман, приложение уже нельзя загрузить в магазине Google, а для зарегистрированных пользователей поддержка прекратится 1 июля 2020 года.

И теперь приложение будет доступно только для владельцев IPhone.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Apple iPhone Интернет Приложения
Комментарии

Читайте также

сегодня , 07:00 Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина
Новини України 59709
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
Новини України 41113
сегодня , 13:11 iPhone SE (2020): Apple случайно рассекретила название нового бюджетного смартфона
Смартфони 718
сегодня , 14:47 Коронавирус в Испании: количество смертей впервые уменьшилось за последнюю неделю
Здорове життя 67650
сегодня , 14:06 Как новенький: правила ухода за ноутбуком и планшетом во время удаленной работы
Ґаджети 286
сегодня , 08:12 Универсальный солдат: устройство от Xiaomi является феном, сушилкой для рук и зарядкой
Ґаджети 207
сегодня , 11:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 182789
сегодня , 14:00 Рябошапка назвал трех ближайших к президенту людей сейчас
Новини України 18860
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:06 Как новенький: правила ухода за ноутбуком и планшетом во время удаленной работы
Анастасія Можаровська
3 апреля 20:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик
3 апреля 17:03 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
Женя Котик
2 апреля 20:06 Аксессуары, которые помогут следить за здоровьем во время пандемии COVID-19
Ірина Полицька
2 апреля 09:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Ірина Полицька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук