Apple лишила пользователей Android популярного приложения

Корпорация Apple перехватила у Google одну из популярных функций для iOS, просто купив создателей программы. Речь идет о приложении Dark Sky, которое показывает точные данные о погоде.

Приложение может предоставлять информацию о начале и окончании дождя с точностью до минуты или сведения о движении штормового фронта в режиме реального времени, передает slashgear.com.

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Его создали еще в 2011 году. В 2015 году его купила компания Applied Invention. Впоследствии разработчики предоставили открытый код (API) для использования сервиса другими разработчиками.

Сначала программа стала доступной в App Store, а позже появилась и в каталоге Google Play.

Читатели на Android Dark Sky смогут пользоваться до июля / slashgear.com​

"Коварный" шаг Apple

Однако, недавно компания Apple выкупила этот сервис. Как рассказал один основателей Dark Sky Адам Гроссман, приложение уже нельзя загрузить в магазине Google, а для зарегистрированных пользователей поддержка прекратится 1 июля 2020 года.

И теперь приложение будет доступно только для владельцев IPhone.

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