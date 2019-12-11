Apple Mac Pro (2019) официально поступил в продажу: цены шокируют

Компания Apple объявила о старте продаж Mac Pro (2019). Новый системный блок позиционируется как инструмент для работы с 3D-графикой и видео или обработкой фото. Вместе с базовой версией компания из Купертино начнет выпускать и более передовые, которые, к слову, поражают своей ценой.

Цена базовой версии Mac Pro

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Минимальная комплектация Mac Pro обойдется покупателям в 5 999 долларов (ориентировочно 142 100 гривен по курсу по состоянию на 11 декабря 2019 года). За эти деньги пользователь получит 8-ядерный Intel Xeon W (3,5 ГГц), 32 ГБ оперативной памяти, видеокарту Radeon Pro 580X, SSD-накопитель на 256 ГБ, мышку Magic Mouse 2 и клавиатуру Magic Keyboard.

Но при желании можно сделать апгрейд системного блока прямо на этапе заказа.

Цена топовой сборки системы Apple

Так, можно добавить 28-ядерный процессор Intel Xeon W с базовой частотой 2,5 ГГц (до 4,4 ГГц в режиме Turbo Boost), который обойдется покупателям в 7 000 долларов.

Обзор Mac Pro 2019 – смотрите видео

Еще 25 000 долларов придется отдать за 1,5 ТБ оперативной памяти, представленной двенадцатью планками по 128 ГБ с частотой 2933 МГц.

придется отдать за 1,5 ТБ оперативной памяти, представленной двенадцатью планками по 128 ГБ с частотой 2933 МГц. Стоимость массива из пары SSD-накопителей по 2 ТБ каждый составит еще 1 400 долларов .

. За комплект из четырех профессиональных графических адаптеров AMD Radeon Pro Vega II Duo (суммарно 128 ГБ видеопамяти HBM2) придется отдать 10 800 долларов .

. Еще за 2 000 долларов можно приобрести плату Afterburner accelerator card для работы с графикой.

можно приобрести плату Afterburner accelerator card для работы с графикой. Колеса для корпуса Mac Pro обойдутся в 400 долларов.

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Таким образом, если вы решитесь купить Mac Pro в полной "боевой" комплектации, вам придется выложить 52 599 долларов, что эквивалентно почти 1,3 миллиона гривен по курсу по состоянию на 11 декабря 2019 года. И это только за системный блок.



Чтобы собрать систему в голове с Mac Pro придется выложить больше миллиона гривен

Также вам понадобится монитор. Компания предлагает в комплект купить Apple Display Pro, который в топовой версии оценили в 5 999 долларов без учета стоимости подставки, которая, к слову, стоит кругленькую сумму – 999 долларов .

без учета стоимости подставки, которая, к слову, стоит кругленькую сумму – . Придется дополнительно доплатить за фирменный трекпад, который из всего перечисленного стоит дешевле всего – смешные 50 долларов.

Таким образом за весь комплект придется выложить 59 647 долларов (1 413 000 гривен). К примеру, за эти же деньги можно купить квартиру за границей или новенькую Tesla просто из салона. Неплохая альтернатива, не так ли?

Дата старта продаж

Mac Pro уже поступил в продажу и его можно приобрести на официальном сайте компании Apple.

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