Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro: характеристики и цена

Компания Apple официально представила новое поколение MacBook Pro с диагональю 16 дюймов. Экран получил более высокое разрешение, поэтому должен заинтересовать графических дизайнеров и фанатов игр.

Уже традиционно новинку просто обнародовали на официальном сайте Apple.

Интересно: Появилась качественная подделка на AirPods Pro: ее не отличает даже iPhone

Характеристики

Новинка получила Retina-дисплей с разрешением 3072×1920 пикселей, который обеспечивает 500 нит яркости. Поэтому за ним можно работать даже при ярком дневном свете.

Информация о MacBook Pro уже на официальном сайте

Новый MacBook Pro может быть оснащен 6-ядерным процессором Intel Core i7 или 8-ядерным процессором Intel Core i9, а также 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой с 8 ГБ VRAM. SSD-накопитель имеет объем до 8 терабайт памяти, как отмечает производитель – это рекордный показатель для ноутбуков.

Также в Apple говорят, что здесь представлена новая система охлаждения. За это критиковали его предшественника с 15-дюймовым экраном.

Характеристики MacBook Pro

Кроме того, MacBook Pro получил новую клавиатуру Magic Keyboard. Она работает по принципу "ножницы". Ее разработали на замену клавиатуре-бабочке, которая тоже подвергалась критике.

Цена

Базовая модификация, которая оснащена 6-ядерным процессором Intel Core i7 с 16 ГБ оперативной памяти, видеокартой AMD Radeon Pro 5300M с 4 ГБ и накопителем на 512 ГБ, оценена в 2 399 долларов (почти 60 тысяч гривен).



Версия с процессором Intel Core i9 девятого поколения, видеокартой AMD Radeon Pro 5500M и 1 ТБ накопителем стоит 2 799 долларов (около 70 тысяч гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно