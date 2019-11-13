Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro: характеристики и цена

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Apple MacBook Pro 16 дюймов – характеристики, цена
MacBook Pro"16 / apple.com

Компания Apple официально представила новое поколение MacBook Pro с диагональю 16 дюймов. Экран получил более высокое разрешение, поэтому должен заинтересовать графических дизайнеров и фанатов игр.

Уже традиционно новинку просто обнародовали на официальном сайте Apple.

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Характеристики

Новинка получила Retina-дисплей с разрешением 3072×1920 пикселей, который обеспечивает 500 нит яркости. Поэтому за ним можно работать даже при ярком дневном свете.

MacBook Pro

Информация о MacBook Pro уже на официальном сайте

Новый MacBook Pro может быть оснащен 6-ядерным процессором Intel Core i7 или 8-ядерным процессором Intel Core i9, а также 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой с 8 ГБ VRAM. SSD-накопитель имеет объем до 8 терабайт памяти, как отмечает производитель – это рекордный показатель для ноутбуков.

Также в Apple говорят, что здесь представлена новая система охлаждения. За это критиковали его предшественника с 15-дюймовым экраном.

MacBook Pro

Характеристики MacBook Pro

Кроме того, MacBook Pro получил новую клавиатуру Magic Keyboard. Она работает по принципу "ножницы". Ее разработали на замену клавиатуре-бабочке, которая тоже подвергалась критике.

Цена

  • Базовая модификация, которая оснащена 6-ядерным процессором Intel Core i7 с 16 ГБ оперативной памяти, видеокартой AMD Radeon Pro 5300M с 4 ГБ и накопителем на 512 ГБ, оценена в 2 399 долларов (почти 60 тысяч гривен).
     
  • Версия с процессором Intel Core i9 девятого поколения, видеокартой AMD Radeon Pro 5500M и 1 ТБ накопителем стоит 2 799 долларов (около 70 тысяч гривен).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: ноутбук MacBook Новости Техно Apple Техно Гаджеты
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