Apple может повернуть сканер отпечатков пальцев

Компания Apple планирует выпустить новый iPhone с встроенным в экран сканером отпечатка пальца. Правда, Touch ID получат не нынешние модели, а смартфоны 2020 года.

Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Сейчас разработка такой технологии ведется как внутри компании, так и у сторонних производителей.

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Журналисты отмечают, что встроенный в экран сканер отпечатка пальца получили много нынешних флагманских смартфонов от Samsung, Huawei и Xiaomi.

Первые iPhone с такой технологией могут появиться уже в 2020 году. Однако, источники не исключают, что новый смартфон с Touch ID на экране состоится в 2021 году.

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