Apple может представить iPhone SE 2

Компания Apple все же планирует представить преемника iPhone SE. Новинку, вероятно, представят уже весной 2020 года. iPhone SE 2 получит знакомый дизайн и привлекательный ценник.

По словам экспертов, iPhone SE 2 должен остановить падение продаж и помочь компании в противостоянии с Samsung и Huawei, сообщает Nikkei.

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Дизайн и основные характеристики. Согласно имеющейся информации, преемник iPhone SE получит 4,7-дюймовый LCD-дисплей и внешне будет похож на iPhone 8.

Инсайдеры уверяют, что устройство снабдят современной начинкой, включая новый процессор Apple A13. Пока не ясно, будет ли у него сканер отпечатков пальцев Touch ID или же корпорация оборудует аппарат системой распознавания лиц Face ID.

Цена. Главной же особенностью наследника iPhone SE должна стать цена. Предполагается, что смартфон будет стоить около 400 долларов (ориентировочно 10 200 гривен).

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