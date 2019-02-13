Apple может выпустить новый платный сервис

71 Читати новину українською
Новый сервис от Apple
Новый сервис от Apple / unsplash.com/Alexandr Bormotin

Компания Apple планирует выпустить новый платный новостной сервис подписки. Его хотят выпустить на базе уже созданного сервиса Apple News.

Правда такое решение компании уже получило негативные отзывы издателей – их не удовлетворят условия такого сервиса, пишет издание Engadget.

В частности, издатели New York Times и Washington Post не согласны с условиями, согласно которым Apple получит "примерно половину" дохода от службы. Остальная сумма планируют распределить между издателями, в зависимости от количества времени, которое пользователи посвятили чтению статей.

Читайте также: В Microsoft призывают не пользоваться своим же браузером Internet Explorer

Цена вопроса

Что касается стоимости нового сервиса, то точной информации пока нет. Эксперты предполагают, что подписка будет стоить ориентировочно 10 долларов (примерно 289 гривен) в месяц.

Как сообщают источники, Apple планирует провести специальное мероприятие 25 марта, тогда и должны рассказать детали относительно подписки на новые сервисы. Также источники говорят, что на этом мероприятии компания вряд ли покажет какие-то физические продукты, как iPad mini, AirPods или AirPower.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Аякс – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
сегодня
794
Теги: Техно Apple IT-бизнес
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
12 февраля 16:02 Таксисты в небе: вскоре нас ждет бум летающего вида транспорта
Борис Немировський 314
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
12 февраля 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетный смартфон, который поражает своей автономностью
173
Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
10 февраля 20:03 Тренды среди смартфонов: чем будут удивлять компании в 2019 году
627
Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
9 февраля 20:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
875
Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
9 февраля 18:16 Кто такой Марк Цукерберг: история успеха самого молодого мультимиллионера мира
Анастасія Можаровська 439
BankID: что это, как действует и какая от него польза
7 февраля 10:03 BankID: что это, как действует и какая от него польза
Яніна Ткачук 217
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук