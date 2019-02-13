Apple может выпустить новый платный сервис

Компания Apple планирует выпустить новый платный новостной сервис подписки. Его хотят выпустить на базе уже созданного сервиса Apple News.

Правда такое решение компании уже получило негативные отзывы издателей – их не удовлетворят условия такого сервиса, пишет издание Engadget.

В частности, издатели New York Times и Washington Post не согласны с условиями, согласно которым Apple получит "примерно половину" дохода от службы. Остальная сумма планируют распределить между издателями, в зависимости от количества времени, которое пользователи посвятили чтению статей.

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Цена вопроса

Что касается стоимости нового сервиса, то точной информации пока нет. Эксперты предполагают, что подписка будет стоить ориентировочно 10 долларов (примерно 289 гривен) в месяц.

Как сообщают источники, Apple планирует провести специальное мероприятие 25 марта, тогда и должны рассказать детали относительно подписки на новые сервисы. Также источники говорят, что на этом мероприятии компания вряд ли покажет какие-то физические продукты, как iPad mini, AirPods или AirPower.

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