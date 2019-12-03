Apple может выпустить сразу пять новых iPhone в следующем году

Задолго до очередной презентации Apple в сеть уже неоднократно утекали неофициальные сведения о ключевых особенностях "яблочных" новинок. Но, как оказалось, известно аналитикам не все.

По данным сетевых информаторов, в 2020 году компания представит больше смартфонов, чем от нее ожидали, а различия между ними будут не только визуальными, отмечает WCCFTech.

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По данным инсайдеров, в 2020 году смартфоны обновленной линейки Apple будут значительно отличаться внутри одной линейки. 5,4-дюймовая и 6,7-дюймовая версии будут доступны в единственной модификации, а третью модель с диагональю экрана 6,1 дюйма вендор представит в двух версиях.

Какими будут различия

Ожидается, что отличием между новинками с модемом Snapdragon X55 станет спектр частот 5G. "Обычные" iPhone получат возможность работы только в диапазоне до 6 ГГц, а старшие и более дорогие аппараты дополнительно оборудуют антеннами миллиметрового диапазона.

Согласно предварительным данным, все четыре устройства будут комплектоваться OLED-дисплеями. "Бюджетному" iPhone SE2, релиз которого ожидается весной следующего года, приписывают LCD-экран диагональю 4,7 дюйма и сканер отпечатков пальцев Touch ID на передней панели. Еще одним отличием новых iPhone от предшественников станет продвинутая тройная камера с поддержкой технологии 3D-сканирования.

Подробные технические характеристики и цена новинок пока неизвестны.

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