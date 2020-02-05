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Неожиданно: Apple возглавил рынок смартфонов

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Apple – лидер на рынке смартфонов / unsplash.com

Корпорация Apple впервые за долгое время стала лидером на рынке смартфонов. Таким образом купертиновцам удалось обогнать сразу двух конкурентов: Samsung и Huawei.

Напомним, длительное время Samsung была безоговорочным лидером на рынке смартфонов.

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По состоянию на 1 августа 2019 года тройка лидеров выглядела следующим образом:

  1. Samsung – с долей на рынке около 20%,
  2. Huawei – с долей 16%,
  3. Apple – не более 10%.

Свежие данные исследовательской компании IDC указывают на то, что мировые поставки смартфонов в четвертом квартале 2019 года составили 368,8 миллионов штук, что 2,9% больше, чем в предыдущем квартале.

Новая тройка лидеров (4 квартал 2019 года)

  1. Apple с долей рынка 20%,
  2. Samsung — 18,8%,
  3. Huawei — 15,2%.

Далее в рейтинге идут еще два китайских производителя: Xiaomi (8,9%) и Oppo (8,3%).

Apple очолила ринок смартфонів

Рейтинг производителей смартфонов за 4 квартал 2019 года

При этом ситуация с показателями за весь 2019 год выглядит по-другому:

  1. Samsung (21,6%)
  2. Huawei (17,6%)
  3. Apple (13,9%)
  4. Xiaomi (9,2%)
  5. Oppo (8,3%)

В чем секрет успеха Apple

Успешные показатели Apple можно объяснить популярностью новой линейки iPhone 11, представленной в сентябре 2019 года. Также довольно высоким спросом пользуются и смартфоны предыдущей линейки, в первую очередь iPhone Xr.

По слухам, в 2020 году Apple должна представить сразу 5 новых моделей смартфонов, это может позволить компании уверенно закрепиться на вершине рейтинга на рынке смартфонов.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Apple Huawei Samsung
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