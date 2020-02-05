Неожиданно: Apple возглавил рынок смартфонов
Корпорация Apple впервые за долгое время стала лидером на рынке смартфонов. Таким образом купертиновцам удалось обогнать сразу двух конкурентов: Samsung и Huawei.
Напомним, длительное время Samsung была безоговорочным лидером на рынке смартфонов.
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По состоянию на 1 августа 2019 года тройка лидеров выглядела следующим образом:
- Samsung – с долей на рынке около 20%,
- Huawei – с долей 16%,
- Apple – не более 10%.
Свежие данные исследовательской компании IDC указывают на то, что мировые поставки смартфонов в четвертом квартале 2019 года составили 368,8 миллионов штук, что 2,9% больше, чем в предыдущем квартале.
Новая тройка лидеров (4 квартал 2019 года)
- Apple с долей рынка 20%,
- Samsung — 18,8%,
- Huawei — 15,2%.
Далее в рейтинге идут еще два китайских производителя: Xiaomi (8,9%) и Oppo (8,3%).
Рейтинг производителей смартфонов за 4 квартал 2019 года
При этом ситуация с показателями за весь 2019 год выглядит по-другому:
- Samsung (21,6%)
- Huawei (17,6%)
- Apple (13,9%)
- Xiaomi (9,2%)
- Oppo (8,3%)
В чем секрет успеха Apple
Успешные показатели Apple можно объяснить популярностью новой линейки iPhone 11, представленной в сентябре 2019 года. Также довольно высоким спросом пользуются и смартфоны предыдущей линейки, в первую очередь iPhone Xr.
По слухам, в 2020 году Apple должна представить сразу 5 новых моделей смартфонов, это может позволить компании уверенно закрепиться на вершине рейтинга на рынке смартфонов.
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