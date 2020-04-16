Apple начала продавать колесики для Mac Pro за 700 долларов

Выпустив новый компьютер Mac Pro (2019), Apple шокировала его стоимостью – сейчас в Украине этот ПК можно купить за 210 тысяч гривен. Сейчас корпорация начала продавать аксессуары для него, в частности колесики и ножки.

Как свидетельствует официальный сайт компании, колесики для Mac Pro (2019) можно купить отдельно. Их стоимость составляет 699 долларов (19 300 гривен). Интересно, что если покупать колесики в комплекте с ПК, то они стоят 399 долларов.

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Также производитель предлагает отдельно купить и ножки для Mac Pro – Feet Kit. их стоимость составляет 299 долларов (8300 гривен).

Колесики для Mac Pro стоят 700 долларов / Скриншот

Для сравнения, 15 апреля Apple выпустила новое поколение бюджентика iPhone SE (2020). Его оценили в 399 долларов.

В чем особенность Mac Pro (2019)

Несмотря на шокирующую стоимость, эксперты высоко оценивают качество Mac Pro. В частности, компьютер легко подлежит ремонту, так как комплектующие крепятся без использования клея, а большинство элементов меняются без узкоспециализированного инструмента. Большую часть деталей десктопа можно заменить самостоятельно.

Также обращают внимание на систему охлаждения. Mac Pro имеет сразу три вентилятора, расположенных на передней стороне корпуса. Еще один кулер, размещенный на тыльной стороне и выполняет роль вытяжки.

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