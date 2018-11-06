Apple начала продавать восстановленные iPhone 8 и 8 Plus на 100 долларов дешевле

Компания Apple обновила раздел онлайн-магазина, где продают восстановленную продукцию, добавив к разделу смартфоны iPhone 8 и 8 Plus. Восстановленные смартфоны продают на 100 долларов дешевле, чем новые.

Об этом пишет издание itc.ua.

Так, восстановленные iPhone 8 и 8 Plus можно купить в трех цветах: сером, серебристом и золотистом. Правда, доступна только модификация с 64 ГБ встроенной памяти.

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Восстановленный iPhone 8 оценен в 499 долларов (почти 14 тысяч гривен), а 8 Plus стоит 599 долларов (16 800 гривен).

Кстати, если пользователь приобретет официально восстановленный смартфон в полной комплектации со стандартной годовой гарантией, он также получает право купить расширенную гарантию Apple Care +, как для новых iPhone 8 и 8 Plus.

Восстановленный iPhone 8 можно купить на 100 долларов дешевле

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