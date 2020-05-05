Apple назвала дату проведения WWDC 2020: конференция пройдет онлайн

Компания Apple объявила дату проведения ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2020. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в онлайн-формате 22 июня.

Посмотреть WWDC 2020 можно будет в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer. Для всех разработчиков участие в конференции будет бесплатным.

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Кроме того, компания планирует провести конкурс Swift Student Challenge, в рамках которого студенты смогут продемонстрировать свои навыки программирования, создав собственное мини-приложение на языке Swift.

Больше информации позже

В приложении Apple Developer в июне будет опубликована дополнительная информация о WWDC 2020 года, а именно материалы презентации, сведения о текущем состоянии различных платформ, расписания семинаров и практических занятий и многое другое.

В этом году конференция WWDC не только пройдет в уникальном формате, но и станет крупнейшей за всю свою историю: наше сообщество разработчиков со всего мира, более 23 миллионов человек, соберется вместе на одну неделю в июне, чтобы узнать о будущем платформ Apple. Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с разработчиками онлайн и показать наши новые технологии, которые помогут им создавать еще более удивительные программы и сервисы,

– отметил вице-президент Apple по всемирному маркетингу Фил Шиллер.

Полезную информацию разработчики смогут найти на сайте Apple Developer или получить по электронной почте. В 2020 году Всемирная конференция разработчиков WWDC пройдет уже в 31-й раз.

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