Apple нужно развалить, – Стив Возняк

Стив Возняк – один из основателей Apple – не раз критиковал продукцию и даже политику известного бренда. Однако недавно в интервью изданию Bloomberg Возняк сказал, что корпорацию "давно нужно развалить" и объяснил почему он так считает.

Объяснение Стив Возняка. Бизнесмен и специалист в сфере IT уверен, что компанию, как и других монополистов в сфере IT давно следовало бы ограничить в свободе действий для организации более честной конкуренции.

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В интервью Bloomberg Возняк сравнил доминирующее положение брендов цифровой техники с монополией на углеводороды. Он отметил, что текущая ситуация на мобильном рынке похожа на то, что кто-то обладает всеми АЗС и соглашается обслуживать только новые автомобили.

Однако он назвал Apple "лучшей из компаний, делающих деньги на хороших продуктах" и сравнил ее с Google и Facebook. По его словам, он бы хотел иметь возможность платить компаниям за то, чтобы о нем не собирали лишнюю информацию и не делились ею с "друзьями" в соцсетях, которые на самом деле часто не являются настоящими друзьями.

Apple давно следовало бы развалить на независимые подразделения, которые находились бы далеко друг от друга, и дать им работать самостоятельно ... Это мое мнение, и фактов, доказывающих это, нет,

– заявил Возняк.

"Другие люди могут думать по-другому. Но я думаю, что крупные IT-компании стали слишком большими, в них появилось много контроля над нашими жизнями и они забрали наше право выбирать", – добавил сооснователь Apple.



Стив Джобс и Стив Возняк – основатели компании Apple

Другие мысли по этому поводу. Похожее мнение высказала и американская сенатор Элизабет Уоррен, которая намеревалась участвовать в выборах президента США в 2020 году. Она уже заявляла о намерении "развалить Кремниевую долину" в случае победы на выборах, чтобы способствовать конкуренции и развития технологий.

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Сенатор считает, что корпорация должна одновременно управлять магазином App Store и распространять в нем мобильные приложения.

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