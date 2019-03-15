Apple объявила дату проведения летней презентации: каких новинок ожидать

26 Читати новину українською
Apple объявила дату проведения WWDC 2019
Apple объявила дату проведения WWDC 2019 / Фото из открытых источников

Компания Apple объявила дату проведения ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2019. Как обычно, на мероприятии представят новые версии операционных систем iOS, macOS, watchOS и tvOS.

Что представят на WWDC 2019? Как сообщается, самым ожидаемым анонсом WWDC 2019 будет  презентация iOS 13. По слухам, Apple наконец добавит в мобильную операционную систему поддержку долгожданной темной темы оформления.

Читайте также: Apple вновь представит три модели iPhone: что известно о новинках

Также инсайдеры сообщают, что для iPad будет переработан домашний экран и появится возможность перемещаться между несколькими страницами одной программы по аналогии с вкладками браузера, еще больше расширит многозадачность "яблочных" планшетов.

WWDC 2019

WWDC 2019

WWDC 2019
На WWDC 2019 представят новые версии операционных систем

Дата проведения. Главные новости по традиции пройдут в первый день WWDC 2019 – 3 июня. Сама же конференция продлится до 7 июня.

Весенняя презентация. Напомним, на 25 марта Apple запланировала еще одно мероприятие, в ходе которого может быть представлен фирменный стриминговий видеосервис, портативный плеер iPod Touch нового поколения и новые планшетные компьютеры.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Ужасная стрельба в Новой Зеландии, десятки погибших: что известно (18+)
сегодня
849
Теги: Новости Техно Техно Интернет macOS iOS Apple
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
14 марта 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 178
5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
14 марта 18:03 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
2368
Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
14 марта 10:02 Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
2917
Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
12 марта 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
1012
Всемирная паутина: Google создал дудл по случаю ее 30-летия
12 марта 10:59 Всемирная паутина: Google создал дудл по случаю ее 30-летия
320
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук