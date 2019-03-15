Apple объявила дату проведения летней презентации: каких новинок ожидать

Компания Apple объявила дату проведения ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2019. Как обычно, на мероприятии представят новые версии операционных систем iOS, macOS, watchOS и tvOS.

Что представят на WWDC 2019? Как сообщается, самым ожидаемым анонсом WWDC 2019 будет презентация iOS 13. По слухам, Apple наконец добавит в мобильную операционную систему поддержку долгожданной темной темы оформления.

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Также инсайдеры сообщают, что для iPad будет переработан домашний экран и появится возможность перемещаться между несколькими страницами одной программы по аналогии с вкладками браузера, еще больше расширит многозадачность "яблочных" планшетов.



На WWDC 2019 представят новые версии операционных систем

Дата проведения. Главные новости по традиции пройдут в первый день WWDC 2019 – 3 июня. Сама же конференция продлится до 7 июня.

Весенняя презентация. Напомним, на 25 марта Apple запланировала еще одно мероприятие, в ходе которого может быть представлен фирменный стриминговий видеосервис, портативный плеер iPod Touch нового поколения и новые планшетные компьютеры.

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