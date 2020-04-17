Apple объявила неожиданную цену на новые видеокарты для Mac Pro 2019

Ценовая политика Apple уже не раз становилась предметом для обсуждения, и, как оказалось, на колесах для системника за 700 долларов история не закончились. На сайте компании появилась новая комплектация для рабочего стола Mac Pro с возможностью установки обещанного ранее графического ускорителя Radeon Pro W5700X. Или даже двух – но в этом случае покупателей ждет прайс "с сюрпризом".

Новая модель видеокарты, комплектация которой придаст 600 долларов к стоимости системника, призвана занять ценовую нишу между базовой Radeon Pro 580X и дорогой Radeon Pro Vega II, которая обойдется в 2400 долларов, рассказывает TechSpot.

Не пропустите Apple начала продавать колесики для Mac Pro за 700 долларов

При заказе сразу двух GPU их суммарный ценник составит 1600 долларов, вместо ожидаемых 1200 долларов. То же ждет и владельцев системных блоков с одним видеоускорителем – при желании приобрести второй позже им придется расстаться с тысячей долларов. Представители компании не объясняют, с чем связано такое ценообразование.



Цены на видеокарты, мягко говоря, поражают

Цены на Mac Pro

Стоимость минимальной конфигурации Mac Pro (2019) составляет 5999. За эту сумму пользователь получает компьютер на базе восьмиядерного процессора Intel Xeon W с частотой 3,5 ГГц (4,0 ГГц в режиме Turbo Boost), 32 ГБ оперативной памяти DDR4 , 256 ГБ SSD, а также одну видеокарту Radeon Pro 580X с 8 ГБ памяти GDDR5.

В чем особенность Mac Pro (2019)

Несмотря на шокирующую стоимость, эксперты высоко оценивают качество Mac Pro. В частности, компьютер легко подлежит ремонту, так как комплектующие крепятся без использования клея, а большинство элементов меняются без узкоспециализированного инструмента. Большую часть деталей десктопа можно заменить самостоятельно.

Также обращают внимание на систему охлаждения. Mac Pro имеет сразу три вентилятора, расположенных на передней стороне корпуса. Еще один кулер, размещенный на тыльной стороне и выполняет роль вытяжки.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно