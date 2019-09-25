Apple обнаружила новую опасную уязвимость в iOS 13 и iPadOS

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Apple обнаружила новую опасную уязвимость в iOS 13 и iPadOS
Apple обнаружила новую опасную уязвимость в iOS 13 и iPadOS / unsplash

Экранные клавиатуры от сторонних производителей позволяют заменить стандартный метод ввода на iPhone на более удобный. Однако после релиза iOS 13, iPadOS и iOS 13.1 на официальном сайте Apple появилось предупреждение о опасности использования подобных утилит.

В чем проблема? Купертинивцы призвали пользователей отказаться от альтернативных решений из-за опасности утечки данных "на сторону", сообщается на официальном сайте Apple.

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Проблема, по данным вендора, заключается в том, что во время работы посторонние клавиатуры могут запрашивать доступ к системному разделу памяти гаджета. И даже если пользователь откажет в предоставлении такого доступа, программы его получат.

Как себя уберечь? Apple подчеркивает, что данная уязвимость не касается штатных клавиатур и не влияет на виртуальные клавиатуры, которые не требуют полного доступа. Компания заявила, что исправит уязвимость в ближайшем обновлении iOS 13 и iPad OS.

Пока же пользователям рекомендуют открыть меню "Настройки – Общие – Клавиатура – Клавиатуры" и ознакомиться с установленными сторонними приложениями, которые могут использовать полный доступ к системе. До официального исправления бага любые сторонние клавиатуры рекомендуется удалить с iOS-устройств.

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Теги: Кибербезопасность iOS Apple Новости Техно Интернет Техно
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