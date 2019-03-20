Apple обновила линейку компьютеров "все в одном" – iMac: характеристики

Во вторник, 19 марта, компания Apple официально представила обновленную линейку моноблоков iMac. Новые компьютеры построены на процессорах Intel Core 8 и 9 поколения и графических ускорителях AMD Radeon Pro Vega.

Особенности Apple iMac (с диагональю 21,5 дюйм). Как сообщают, 21,5-дюймовые Apple iMac получат по 4 или 6-ядерные процессоры Intel Core 8 поколения, дисплей Retina 4K, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 (опционально 16 или 32 ГБ) и графический адаптер семейства AMD Radeon Pro вплоть до Radeon Pro Vega 20 с 4 ГБ памяти HBM2.

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Стоимость. Цена конфигурации с 6-ядерным процессором составляет от 1600 долларов (около 43 500 гривен).

Особенности Apple iMac (с диагональю 27 дюймов). Тем временем 27-дюймовая версия Apple iMac с экраном Retina 5K использует чипы Intel Core 9 поколения с шестью или восемью ядрами. Максимальный объем оперативной памяти составляет 64 ГБ, а графическая подсистема в топовой конфигурации представлена ускорителем Radeon Pro Vega 48 с 8-гигабайтным видеобуфером.



Обновленные Apple iMac уже доступны для заказа

Цена. За версию iMac 27" с 8-ядерным CPU придется отдать минимум 2500 долларов (около 68 000 гривен).

Более подробная информация о новинках доступна на официальном сайте Apple.

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