Apple обвинили во лжи: что об этом известно

Британская организация защиты прав потребителей Which? убеждена, что компания Apple значительно преувеличивает продолжительность работы различных моделей iPhone. Эксперты утверждают, что iPhone Xr держит батарею значительно меньше времени, чем заявил изготовитель: 25 часов без подзарядки.

Суть исследования. Независимая организация провела тестирование 9 новых моделей iPhone.

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Во время исследования выяснилось, что у всех способность к работе в автономном режиме хуже, чем было заявлено Apple – приблизительно на 18-51% меньше продолжительности, указанной производителем.

Реакция других авторитетных ресурсов. Как сообщил ресурс TechRadar, это противоречит его собственным тестированиям смартфона iPhone Xr, в ходе которого было отмечено, что он "имеет лучшее время автономной работы среди телефонов бренда из Купертино".

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