Apple официально "похоронила" iTunes

Нынешняя конференция для разработчиков WWDC 2019 оказалась богатой на новости, однако не все из них оказались приятными. В частности, корпорация Apple официально объявила о прекращении поддержки iTunes.

На смену единому центру управления мультимедийной библиотекой и резервными копиями мобильных устройств пришел новый набор специализированных приложений. Во время презентации обновленной версии macOS компания подробно рассказала о работе модифицированной экосистемы.

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Новые приложения получили переработанный интерфейс с боковой панелью и упрощенным элементами меню.

Музыка. Apple Music, как и следует из названия, ориентирован исключительно на работу с пользовательским плейлистом: помимо функции воспроизведения, приложение предлагает персональные рекомендации треков, альбомов и исполнителей. В библиотеку Music будут перенесены все ранее приобретенные в iTunes Store композиции.



На смену iTunes придет экосистема приложений

Видеоконтент. TV, в дополнение к функции видеоплеера, будет включать эксклюзивный контент сервиса Apple TV+ рядом с материалами других поставщиков, включая Showtime и HBO. Поддерживается разрешение видеозаписи 4K, стандарт HDR и технология объемного звучания Dolby Atmos.

Подкасты. Апгрейд получило и приложение Podcasts, которое обзавелось поддержкой алгоритмов машинного обучения для индексации показов и оптимизации поиска выпусков, которые интересуют пользователя.

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Другие функции. Функция синхронизации и восстановления iPhone, iPad и iPod, доступная ранее в составе iTunes, "переехала" в боковую панель файлового менеджера Finder операционной системы macOS 10.15 Catalina.

Перспективы новой экосистемы. По заверениям Apple, такой подход значительно упростит навигацию по сравнению с запутанным оформлением iTunes, которое неоднократно подвергалось пользовательской критике за 19 лет существования программы.

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