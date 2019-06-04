Apple официально представила macOS 10.15 Catalina: главные особенности ОС

Одновременно с профессиональным десктопом компания Apple представила на WWDC 2019 обновленную операционную систему macOS 10.15 Catalina. Свежая операционка получила ряд абсолютно новых функций, включая поддержку iPad в качестве внешнего монитора.

Внешний дисплей. Одним из ключевых нововведений десктопной ОС стало появление функции Sidecar, которая дает возможность использовать iPad в качестве беспроводного второго монитора для Mac или графического планшета в комбинации со стилусом Apple Pencil.

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Как сценарии использования Apple назвала работу в приложениях Final Cut Pro X, Adobe Illustrator и офисном пакете iWork.



Купертиновцы официально представили macOS 10.15 Catalina

Отказ от iTunes. Другим заметным отличием операционной системы от предыдущей ревизии стал отказ от единого "медиакомбайна" iTunes в пользу отдельных приложений Music, TV и Podcasts. Синхронизация с iPhone теперь вынесена в приборную панель самой macOS.

Функция "Экранное время" на Mac призвана помочь пользователям эффективно управлять временем, проведенным у монитора, ограничивая период использования устройства. Чтобы работа не завершилась внезапно, опция One more minute предупреждает о необходимости сохранения файлов или выхода из игры перед завершением сеанса.



В macOS 10.15 Catalina появилась возможность подключать iPad как внешний монитор

Обновленные настройки семейного доступа предоставляют родителям инструменты для контроля использования устройства ребенком.

Технология "Управление голосом" предназначена для пользователей с ограниченными возможностями и заменяет традиционные устройства ввода голосовым управлением при поддержке Siri, при этом обработка команд выполняется на самом устройстве.

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Функция также доступна в составе iOS и iPadOS – она дает возможность использовать мобильные устройства, выполняя с помощью голоса даже такие традиционные действия, как касание к экрану, смахивание и прокрутка.

Безопасность. За проверку безопасности приложений отвечает функция Gatekeeper, а новый механизм защиты требует подтверждения пользователя для доступа программ к его документам.



В macOS 10.15 Catalina добавили новые способы защиты данных

Все модели Mac с чипом безопасности T2 получили возможность блокирования активации и анонимного поиска потерянного или украденного устройства с помощью других гаджетов Apple. Релиз macOS 10.15 Catalina состоится осенью текущего года.

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