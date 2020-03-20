Apple ограничивает продажу iPhone: не больше 2 моделей в одни руки

Компания Apple ввела ограничения на продажу своих смартфонов во все фирменные интернет-магазины. Сейчас невозможно купить больше чем 2 iPhone для одного пользователя.

Ограничения на покупку больше двух iPhone в одни руки действуют, в частности, в Гонконге, Китае, Тайване и Сингапуре, передает "Экономическая правда".

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Последний раз к таким ограничениям Apple прибегала в 2007 году.

В чем причина

Таким образом корпорация пытается не допустить спекуляций, которые могут возникнуть с перепродажей смартфонов.

Правда, официальную позицию Apple пока не озвучила.

Как известно, в результате пандемии коронавируса Apple заявила о закрытии магазинов в большинстве стран мира. Ограничения действуют с 14 по 27 марта. Как пояснил CEO компании Тим Кук, они стараются делать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Исключением стал лишь Китай – там наоборот, закрытые фирменные представительства Apple, снова заработали. После того, как в КНР начали фиксировать снижение распространения коронавируса, возобновили работу все 42 официальные магазины Applе.

Кроме того, компания выделит 15 миллионов долларов для помощи в восстановлении от коронавируса по всему миру.

Коронавирус в Китае

В этой стране вторые сутки не фиксируют ни одного заражения коронавирусом. По всему Китаю были введены жесткие ограничительные меры, которые, похоже дали результат. 19 марта в стране зафиксировали 39 новых случаев заражения, но все эти больные прибыли из-за рубежа. Всего в Китае подтверждено более 80 тысяч случаев заражения инфекцией, умерли по меньшей мере 3 тысячи 200 человек.



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При этом почти 70 тысяч инфицированных успешно вылечились. Поэтому теперь эпицентром распространения коронавируса является Европа, самая серьезная ситуация остается в Италии. По состоянию на 20 марта там зафиксировали более 41 тысячи заражений коронавирусом. Более 3,5 тысячи человек умерли, в том числе две гражданки Украины.

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