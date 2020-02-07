Apple оштрафовали на 25 миллионов евро из-за медленной работы iPhone

Корпорацию Apple оштрафовали на 25 миллионов евро из-за того, что обновление операционной системы iPhone замедлит работу устройства. Об этом производитель должен был сообщить пользователям, но не сделал этого.

Как передает издание Politico, американскую корпорацию оштрафовало Французское управление по защите прав потребителей.

К теме: Неожиданно: Apple возглавила рынок смартфонов

"Когда потребители не смогли вернуться к старой версии своей операционной системы, многие из них были вынуждены заменить аккумуляторы и даже приобрести новый телефон", – сказал генеральный директор управления.

Детали

Управление начало расследование после того, как на компанию Apple пожаловалась неправительственная организация. Там сообщили, что компания намеренно создает обновления, из-за которых телефоны работают медленнее. Таким образом, якобы, хотели заставить потребителей покупать новые устройства.

Правда в ходе расследования доказательств умышленных действий компании, в юридическом смысле этого слова, эксперты не нашли.

Поэтому Apple обвинили в том, что они вводили своих пользователей в заблуждение.

Что говорят в Apple

Пресс-секретарь Apple заявил, что цель компании – создавать безопасные продукты, которые высоко оценивают клиенты. Поэтому компания стремится, чтобы iPhone, который покупает пользователь, прослужил ему как можно дольше.

При этом он добавил. Что их сторона осталась довольна результатами этого расследования.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно