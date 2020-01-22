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Apple отказалась от шифрования резервных копий: к чему здесь ФБР

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Apple отказалась от шифрования резервных копий / Unsplash

Apple планировала сделать свой сервис iCloud еще безопаснее, добавив шифрование резервных копий. Однако руководство компании изменило свои планы из-за жалоб ФБР: такая функция может помешать расследованиям.

Что известно о шифровании данных iCloud

К теме: ФБР удалось взломать iPhone без помощи Apple: что об этом известно

Больше двух лет назад Apple сообщила ФБР о своих планах предложить пользователям конечное шифрование (end-to-end) для данных с телефонов, которые хранятся в iCloud. Такой ход должен бы увеличить защиту пользователей от хакеров, а Apple не имела бы способов расшифровать зашифрованные таким образом данные, сообщает "Лига.Tech".

Агенты ФБР в частных переговорах с компанией Apple возразили против ее планов. Они говорили, что такой ход лишит их самых эффективных средств сбора доказательств против подозреваемых с телефонами iPhone.

via GIPHY

Официальных комментариев относительно своего решения Apple не дает. По неподтвержденным данным, компания больше не хочет ссориться с официальными чиновниками, которые обвиняют ее в защите преступников.

Случаи конфликтов с ФБР

Компании уже приходилось защищаться в судах из-за обвинения о выводе данных пользователей за рамки доступности государственных агентств. Среди подобных случаев – иск ФБР против Apple из-за доступа к iPhone стрелка в Сан-Бернардино в 2016 году. Тогда спецслужбы сами отозвали иск, найдя подрядчика, который смог взломать телефон.

Другие версии отказа от шифрования

Другая версия отказа от конечного шифрования резервных копий iPhone в iCloud: забота о пользователях. Apple хочет иметь возможность вернуть пользователям их данные, если они не могут получить к ним доступ сами.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Новости США iPhone Apple
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