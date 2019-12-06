Apple ответила на очередные обвинения в шпионаже

Недавно журналист и специалист по кибербезопасности Брайан Кребс сообщил, что новые iPhone 11 Pro собирают данные о местоположении, даже когда все разрешения отключены. Эту информацию официально прокомментировали и представители компании Apple.

Что говорят в Apple

Важно: Apple не скрывает, что "тайно" шпионит за пользователями

По заявлению Apple, "виновником" появления иконки геолокации на экране смартфонов стала новая технология ультраширокополосной передачи данных (UWB), которая появилась в новых моделях iPhone, сообщает.

Как это работает

Ее применение регламентируется международными требованиями, которые требуют отключать эту функцию в местах, где работа такого оборудования запрещена. Представители компании утверждают, что iOS иногда определяет местоположение только для того, чтобы придерживаться этого требования. При этом данные о местонахождении обрабатываются на самом устройстве и не передаются Apple.

В новых iPhone используется чип U1, что позволяет быстро обмениваться данными с совместимыми устройствами на близком расстоянии без использования спутников, вышек мобильной связи и другого оборудования с помощью функции AirDrop. Ожидается, что в будущем UWB также будет использоваться совместно с «маячками» Apple Tag, которые предназначены для поиска небольших утраченных объектов.

Как решить эту проблему

По имеющейся информации, в одном из будущих обновлений Apple добавит в iOS отдельный выключатель для UWB, хотя такой шаг может вызвать трудности, если будет мешать международным нормативным требованиям.

В качестве временного решения пользователям предлагается полностью отключить службы геолокации в меню настроек. Это, в отличие от ручного выключения GPS для различных приложений, деактивирует функцию сбора данных чипом U1.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно