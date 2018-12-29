Apple перенесет производство iPhone X в Индию в 2019 году

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IPhone X будут производить в Индии
IPhone X будут производить в Индии / Фото из открытых источников

Американская компания Apple в 2019 году планирует начать сбор последних моделей iPhone в Индии, на одном из заводов компании Foxconn.

Об этом сообщило издание The Economic Times.

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Компания Apple Inc. начнет собирать свои последние модели смартфонов iPhone в Индии, на местном заводе Foxconn в Индии уже в 2019 году,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о телефонах модели iPhone X. Сборка будет происходить на предприятии в городе Шриперумбудур, на юге штата Тамил-Наду.

До этого компания Foxconn уже занималась сборкой смартфонов для компании Xiaomi Corp в Индии.

С целью расширения производства Foxconn намерена инвестировать в собственную индустриальную платформу около 25 миллиардов индийских рупий, что равняется 356 миллионам долларов. В компании ожидают, что инвестиции и расширение производства могут создать до 25 тысяч новых рабочих мест.

Создание компанией Apple дополнительных производственных мощностей в Индии позволит ей ограничить негативные последствия от торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами.

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Теги: Индия iPhone Apple Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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