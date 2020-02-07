Apple планирует превратить iPhone в универсальный ключ для автомобиля

В бета-версии мобильной операционной системы iOS 13.4 появилась интересная функция. Она позволяет использовать iPhone или Apple Watch как бесконтактный ключ для автомобиля. Главное условие – наличие NFC. Новая функция выглядит привлекательно благодаря гибкой настройке доступа.

Новый API-интерфейс CarKey, который позволит это сделать, обнаружили в iOS 13.4, сообщает 9to5mac.

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Как будет работать новая опция

Во время такой процедуры гаджет необходимо держать рядом. Поскольку активация не требует Face ID, есть предположение, что разблокировать транспортное средство можно даже при выключенном смартфоне или смарт-часах.

Система будет работать через приложение Wallet. Дополнительно потребуется фирменный мобильный клиент производителя автомобиля. Особенностью функции стало и то, что владелец машины может передавать доступ другим членам семьи.



CarKey позволит открывать авто с помощью NFC

Похоже, что сейчас Apple активно работает с несколькими производителями автомобилей для дальнейшей интеграции CarKey. Вероятно, что новая возможность активации транспортного средства без физического ключа появится после выхода финальной версии iOS 13.4.

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