Apple планирует снизить цену на iPhone Xr
Компания Apple планирует снизить стоимость новых iPhone Xr. Правда, подешевеют смартфоны не везде, а на отдельных рынках, в частности в Японии.
Об этом информирует GizmoChina.
Более того, на японском рынке Apple планирует предоставлять определенные субсидии местным ритейлерам для увеличения продаж.
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iPhone Xr должен подешеветь на следующей неделе. Но, как сообщают источники, существенного удешевления ждать не стоит.
Как известно, в последнем квартале продажи Apple снизились, но им удалось остаться в прибыли за высокого спроса на старые устройства. Например, в Азии бренд Apple не входит в пятерку самых популярных производителей смартфонов. Что касается Японии, то здесь лидерами являются Sony и Sharp.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr
- ДисплейТип: Liquid Retina
Диагональ: 6,1 дюйма
Разрешение: 1792х828 пикселей
- ПроцессорA12 Bionic
- Графический процессорM12
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256
- КамераОсновная: 12 Мп (f/1.8)
Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)
- Аккумулятор2942 мАг
- Операционная системаiOS 12
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