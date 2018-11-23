Apple планирует снизить цену на iPhone Xr

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Apple планирует снизить цену на iPhone Xr
Apple планирует снизить цену на iPhone Xr / mobiltelefon.ru

Компания Apple планирует снизить стоимость новых iPhone Xr. Правда, подешевеют смартфоны не везде, а на отдельных рынках, в частности в Японии.

Об этом информирует GizmoChina.

Более того, на японском рынке Apple планирует предоставлять определенные субсидии местным ритейлерам для увеличения продаж.

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iPhone Xr должен подешеветь на следующей неделе. Но, как сообщают источники, существенного удешевления ждать не стоит.

Как известно, в последнем квартале продажи Apple снизились, но им удалось остаться в прибыли за высокого спроса на старые устройства. Например, в Азии бренд Apple не входит в пятерку самых популярных производителей смартфонов. Что касается Японии, то здесь лидерами являются Sony и Sharp.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr

  • ДисплейТип: Liquid Retina
    Диагональ: 6,1 дюйма
    Разрешение: 1792х828 пикселей
  • ПроцессорA12 Bionic
  • Графический процессорM12
  • ПамятьОперативная: 8 ГБ
    Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256
  • КамераОсновная: 12 Мп (f/1.8)
    ​Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)
  • Аккумулятор2942 мАг
  • Операционная системаiOS 12

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Теги: Япония Техно Смартфоны Apple iPhone Xr
Источник: Техно
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