Apple планирует снизить цену на iPhone Xr

Компания Apple планирует снизить стоимость новых iPhone Xr. Правда, подешевеют смартфоны не везде, а на отдельных рынках, в частности в Японии.

Об этом информирует GizmoChina.

Более того, на японском рынке Apple планирует предоставлять определенные субсидии местным ритейлерам для увеличения продаж.

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iPhone Xr должен подешеветь на следующей неделе. Но, как сообщают источники, существенного удешевления ждать не стоит.

Как известно, в последнем квартале продажи Apple снизились, но им удалось остаться в прибыли за высокого спроса на старые устройства. Например, в Азии бренд Apple не входит в пятерку самых популярных производителей смартфонов. Что касается Японии, то здесь лидерами являются Sony и Sharp.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xr Дисплей Тип: Liquid Retina

Диагональ: 6,1 дюйма

Разрешение: 1792х828 пикселей

Тип: Liquid Retina Диагональ: 6,1 дюйма Разрешение: 1792х828 пикселей Процессор A12 Bionic

A12 Bionic Графический процессор M12

M12 Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 64ГБ/128ГБ/256 Камера Основная: 12 Мп (f/1.8)

​Фронтальная: 7 Мп (f/2.2)

Основная: 12 Мп (f/1.8) ​Фронтальная: 7 Мп (f/2.2) Аккумулятор 2942 мАг

2942 мАг Операционная системаiOS 12

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