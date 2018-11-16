Apple планирует создавать собственные фильмы

Американская корпорация Apple заключила многолетнюю сделку с развлекательной компанией A24 о создании фильмов.

Об этом сообщает CNBC.

Читайте также: В сети появились интересные детали о новых смарт-часах Apple Watch

В частности, отмечается, что Apple пытается развивать собственный контент. Компания планирует предоставить бесплатный доступ к фильмам владельцам продукции Apple. По предварительной информации, это произойдет уже в следующем году в рамках стратегии построения лояльности потребителей.

Что известно о A24?Эта американская компания, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Она специализируется на производстве фильмов и телевизионных программ. Среди ее проектов – "Леди Берд", "Лунный свет", "Комната", "Товарищ детектив", "Под Сильвер-Лейк", "Высшее общество". Интересно, что некоторые фильмы компании A24 получали "Оскар", "Золотой глобус" и другие премии.

Напомним, что в течение 2018 года украинцы почти вдвое меньше покупали iPhone, чем в прошлом году. Если быть точными, то смартфонов Apple в Украине купили на 43% меньше.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно