Apple планирует создавать собственные фильмы

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Apple заключила многолетнее соглашение с развлекательной компанией A24
Apple заключила многолетнее соглашение с развлекательной компанией A24 / Фото из открытых источников

Американская корпорация Apple заключила многолетнюю сделку с развлекательной компанией A24 о создании фильмов.

Об этом сообщает CNBC.

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В частности, отмечается, что Apple пытается развивать собственный контент. Компания планирует предоставить бесплатный доступ к фильмам владельцам продукции Apple. По предварительной информации, это произойдет уже в следующем году в рамках стратегии построения лояльности потребителей.

Что известно о A24?Эта американская компания, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке. Она специализируется на производстве фильмов и телевизионных программ. Среди ее проектов – "Леди Берд", "Лунный свет", "Комната", "Товарищ детектив", "Под Сильвер-Лейк", "Высшее общество". Интересно, что некоторые фильмы компании A24 получали "Оскар", "Золотой глобус" и другие премии.

Напомним, что в течение 2018 года украинцы почти вдвое меньше покупали iPhone, чем в прошлом году. Если быть точными, то смартфонов Apple в Украине купили на 43% меньше.

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Теги: Техно Apple Гаджеты
Источник: Техно
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