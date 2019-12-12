Apple показала новое экшн-видео, снятое на iPhone 11 Pro

Компания Apple продолжает рекламировать свой топовый смартфон iPhone 11 Pro, демонстрируя уникальные возможности камеры. В новом ролике смартфон снимал в пустыне.

Это очередное видео из серии Shot on iPhone.

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О чем видео

Это видео снято в режиме 4K. На кадрах несколько байкеров катаются по пустыне на мотоциклах и багги и при этом выполняют различные трюки.

На одной из машин закреплен iPhone 11 Pro. Причем смартфон разместили в кабине багги и даже возле колес. Еще один iPhone – в руках оператора. Таким образом производитель показывает, что новый смартфон от Apple может делать удачные кадры в любых, даже очень экстремальных условиях. В частности, зрители могут оценить качественную стабилизацию смартфона в сложных условиях, а также функции замедленной съемки и расширенного динамического диапазона (HDR).

Новый рекламный ролик iPhone 11 Pro: видео

Камера iPhone 11 Pro

Новый iPhone получил тройную основную камеру, которую разместили в квадратном блоке.

12 Мп сверхширокоугольным (ƒ/2.4) с углом обзора 120 градусов

Широкоугольная на 12 Мп (ƒ/1.8)

Двукратный оптический зум на 12 Мп.

Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.

iPhone 11 Pro может снимать видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с.

Кроме качественной работы камеры, в ролике можно оценить хорошую систему защиты от пыли и прочность корпуса новинки. На этих характеристиках производитель тоже делал особый акцент во время презентации.

Новый рекламный ролик снимали на территории Саудовской Аравии. Съемки проходили в национальном парке Аль-Харрар, в окрестностях Эр-Рияда.

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