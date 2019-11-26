Apple показала праздничную рекламу iPad: трогательное видео

Накануне рождественских праздников Apple выпустила уже привычный для себя праздничный рекламный ролик. В видео компания намекает, что лучшим подарком для ваших родных и близких будет не что иное, как новенький iPad и стилус Apple Pencil.

Праздничное видео от компании из Купертино называется "Сюрприз" и длится три минуты.

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Видео рассказывает о путешествии семьи к дедушке во время рождественских праздников. Две непоседливые внучки бесчинствуют в течение всего путешествия, а чтобы они успокоились – отец отвлекает их внимание давая им iPad.

В конце дети готовят подарок для дедушки, который скучает за своей женой – слайд-шоу, которое они делают своими руками из семейных фотографий и записей.

Смотрите трогательное видео праздничной рекламы Apple:

Кстати, именно сейчас, в канун рождественских праздников, на сайте Apple запущен раздел "Дарите праздник". Компания собрала в нем "продуманные до мелочей подарки, которые умеют вдохновлять".

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