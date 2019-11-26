Apple показала праздничную рекламу iPad: трогательное видео

21 Читати новину українською
Праздничная реклама от Apple / Скриншот

Накануне рождественских праздников Apple выпустила уже привычный для себя праздничный рекламный ролик. В видео компания намекает, что лучшим подарком для ваших родных и близких будет не что иное, как новенький iPad и стилус Apple Pencil.

Праздничное видео от компании из Купертино называется "Сюрприз" и длится три минуты.

К теме: Apple выпустила чехлы для iPhone по цене смартфонов Xiaomi

Видео рассказывает о путешествии семьи к дедушке во время рождественских праздников. Две непоседливые внучки бесчинствуют в течение всего путешествия, а чтобы они успокоились – отец отвлекает их внимание давая им iPad.

В конце дети готовят подарок для дедушки, который скучает за своей женой – слайд-шоу, которое они делают своими руками из семейных фотографий и записей.

Смотрите трогательное видео праздничной рекламы Apple:

Кстати, именно сейчас, в канун рождественских праздников, на сайте Apple запущен раздел "Дарите праздник". Компания собрала в нем "продуманные до мелочей подарки, которые умеют вдохновлять".

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили
сегодня
1305
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты iPad Apple
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
сегодня 10:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 2197
Черная пятница 2019: какие смартфоны купить на распродажах
25 ноября 09:07 Черная пятница 2019: какие смартфоны купить на распродажах
Анастасія Можаровська 2745
Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
25 ноября 08:20 Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
Ірина Полицька 1558
Интересные факты о МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
24 ноября 21:27 Интересные факты о МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
Михайло Года 143
Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
24 ноября 13:02 Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
Назар Токар 627
Новости
Больше новостей
Залиште відгук