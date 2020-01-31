Apple поставила больше смартфонов за последний квартал прошлого года

Если верить аналитическому отчету Strategy, Apple в четвертом квартале 2019 года стала лидером по поставкам смартфонов. Однако в целом за год уступила по позициям Samsung и Huawei.

Успешный квартал для Apple

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Всего Apple отгрузила в четвертом квартале 70,7 миллиона iPhone – на 7% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. Всего за год компания поставила 197,4 миллиона iPhone, заняв третье место в годовом итоге.

На второе место поднялась Huawei с отгруженным 56 миллионами смартфонов в четвертом квартале и 240 миллионов в год. По сравнению с 2018 годом, рост поставок смартфонов Huawei вырос на 16% (35 миллионов устройств). И это несмотря на санкции со стороны США.

Впрочем, лидером этого ТОПа остается Samsung. В 2019 году компания отгрузила 295,1 миллиона смартфонов (рост 1%), а в четвертом квартале – 68,8 миллиона.



Показатели продаж смартфонов за 2019 год

К слову, ранее аналитическое агентство Canalys опубликовало отчет о китайском рынке смартфонов. На родном рынке Huawei смогли существенно подрасти, тогда как у конкурентов заметно падение продаж.

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