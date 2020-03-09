Apple Powerbeats 4: Что известно о новых беспроводных наушниках

Компания Apple работает над новыми беспроводными наушниками. Они выйдут в рамках линейки Powerbeats. То есть, новый девайс должен стать преемником предыдущей модели – Apple Powerbeats 3.

Как пишет winfuture.de, новые беспроводные наушники Apple получат значительно большую автономность. На одном заряде девайс должен работать до 15 часов.

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Что еще известно

Как сообщает источник, это не полностью беспроводные наушники. Как и предшественники, новые наушники будут соединены между собой шнурком и держаться на шее.

Также Apple Powerbeats 4 приписывают наличие чипа Apple H1. Таким же оснащена модель Powerbeats Pro.

Источник сообщил о поддержке быстрой зарядки Fast Fuel, благодаря которой за 5 минут наушники зарядятся для того, чтобы проработать один час.

Powerbeats 4 будут похожи на предыдущие

Цена

Информации о стоимости будущей новинки пока нет. Однако источник предполагает что цена Apple Powerbeats 4 не сильно будет отличаться от стоимости предшественника. Сейчас Apple Powerbeats 3 можно купить в официальном магазине Apple за 200 долларов (5 тысяч гривен).

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