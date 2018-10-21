Apple позволила пользователям посмотреть информацию, которую о них собирают

Корпорация Apple позволила своим пользователям следить за информацией, которую собирают. Это можно увидеть на официальном сайте.

Об этом информирует The Quint.

Более того, компания даже дает советы, как защитить устройства Apple.

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Так, на официальном сайте Apple появился новый раздел, который касается приватности. Именно в этом разделе пользователи могут увидеть информацию, которую компания сохраняет о них. В частности, это данные записей календаря, фотографий, документов, закладок в браузере, покупок в App Store, напоминаний и тому подобные.

Как известно, глава Apple Тим Кук уже заявлял ранее, что приватность является базовым правом их пользователей.

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