Apple предлагает приобрести еще более дорогую версию Mac Pro: цена

Цена флагманского рабочего стола Apple Mac Pro на старте продаж оказалась впечатляющей. Однако производитель припас еще несколько "сюрпризов" для любителей топовых конфигураций PC.

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Вскоре после релиза новинки на сайте компании появилась еще более продвинутая версия системного блока, за которую покупателям придется доплатить значительную сумму.

В "конструкторе" на странице выбора комплектации системного блока появилась опция установки SSD-накопителя объемом 8 ТБ. По сравнению с базовой конфигурацией памяти на 256 ГБ обойдется такой апгрейд на 2600 долларов дороже.

Другими словами, максимальная комплектация Mac Pro 2019 теперь обойдется в 53 799 долларов (ориентировочно 1 257 500 гривен по курсу по состоянию на 20 декабря 2019 года). А если вы планируете приобрести полный "боевой" комплект (фирменный дисплей и трекпад), то вам придется выложить 60 847 долларов (1 422 300 гривен).

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Кроме того, в списке присутствуют еще две опции с пометкой "скоро в продаже" – возможность установки одной или сразу двух видеокарт Radeon Pro W5700X с 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Цена такого апдейта вендором пока не сообщается.

Важно: при покупке Mac Pro необходимо заранее принять во внимание объем накопителя, необходимый для работы. Информация о емкости SSD "зашита" в чип безопасности системного блока, и самостоятельно расширить дисковое пространство простой заменой нужного компонента не получится.

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