Apple представила iPadOS: что это такое и как оно работает

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Apple представила iPadOS
Apple представила iPadOS / The Verge

Отныне фирменные планшеты Apple не получат уже привычного обновления iOS. Купертиновцы на WWDC 2019 представили совершенно новую операционную систему, которая получила название iPadOS.

Главные особенности. В iPadOS экран с виджетами можно будет добавить прямо на рабочий стол, сделав свайп слева. Заметно была улучшена многозадачность.

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Многозадачность. Появилась возможность открывать одно приложение в двух и даже трех окнах одновременно, взаимодействуя между ними. Между окнами можно передавать текст, изображения, ссылки и прочее. При открытии меню многозадачности все программы будут открываться в комбинации с теми, с которыми они были запущены.

iPadOS

Теперь на iPad можно работать в нескольких окнах и перетаскивать файлы

Работа с файлами. Для iPadOS было полностью переработано приложение "Файлы". Он получил новые режимы с возможностью предварительного просмотра и быстрого взаимодействия с ними. Теперь есть возможность работы с архивами, перенос данных с USB-накопителей, карт памяти и камер по USB Type-C.

Браузер. Safari для iPadOS будет открывать все сайты в десктопном режиме, адаптированном под сенсорное управление. Также в браузере появились менеджер загрузок, настройки вкладок, регулировка размера текста и прочее.

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Работа с текстом. Работать с текстом на iPad стало удобнее благодаря ряду новых жестов. Например, для выделения текста достаточно просто провести по нему пальцем, а для копирования необходимо провести тремя пальцами по экрану. При использовании Apple Pencil скорость отклика возросла с 20 до 9 мс.

iPadOS

На iPad появился новый дизайн приложения "Файлы"

Дата выхода и поддержка. Релиз iOS 13 и iPadOS ожидается осенью с выходом новых iPhone. iPadOS будет доступна для всех моделей начиная с iPad Air 2 и iPad mini 4.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет iPad Apple планшеты
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