Apple представит 11 сериалов собственного производства во время презентации

25 марта компания Apple проведет свою очередную презентацию. Ранее была информация, что в рамках события представят новые iPad-ы. Однако, неожиданно, новинки представили на неделю раньше — 18 марта.

И что же тогда будет представлять Apple 25 марта?

Как пишет New York Times, мероприятие будет посвящено запуску нового видеостримингового сервиса Apple. Компания должна представить не менее 11 шоу, фильмов и сериалов. Их съемки уже завершены, либо находятся на финальной стадии.

Что именно покажут?

По слухам, Apple выпустит триллер Are You Sleeping ( "Ты спишь?"), Dickinson ( "Дикинсон"), For All Mankind ( "Для всего человечества") от автора научной фантастики Рональда Д. Мура, а также неназванный сериал Чарли Дэя и Роба МакЭлхенни.

При этом уже к 2020 году Apple планирует значительно расширить перечень контента.

Ранее также сообщалось, что компания будет сотрудничать с Netflix для трансляции их контента. Но последние заявили, что не хотят сотрудничать с Apple.

"Apple – отличная компания, но мы бы предпочли, чтобы клиенты следили за нашим контентом в нашем сервисе. Мы решили не интегрироваться в сервис Apple", – заявил глава Netflix Рид Хастингс.

