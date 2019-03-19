Apple представит 11 сериалов собственного производства во время презентации

9 Читати новину українською
Apple представит 11 сериалов собственного производства
Apple представит 11 сериалов собственного производства / goodfon.ru

25 марта компания Apple проведет свою очередную презентацию. Ранее была информация, что в рамках события представят новые iPad-ы. Однако, неожиданно, новинки представили на неделю раньше — 18 марта.

И что же тогда будет представлять Apple 25 марта?

Как пишет New York Times, мероприятие будет посвящено запуску нового видеостримингового сервиса Apple. Компания должна представить не менее 11 шоу, фильмов и сериалов. Их съемки уже завершены, либо находятся на финальной стадии.

Читайте также: Новые iPad Air и iPad mini: Apple неожиданно выпустила обновленные iPad

Что именно покажут?

По слухам, Apple выпустит триллер Are You Sleeping ( "Ты спишь?"), Dickinson ( "Дикинсон"), For All Mankind ( "Для всего человечества") от автора научной фантастики Рональда Д. Мура, а также неназванный сериал Чарли Дэя и Роба МакЭлхенни.

При этом уже к 2020 году Apple планирует значительно расширить перечень контента.

Ранее также сообщалось, что компания будет сотрудничать с Netflix для трансляции их контента. Но последние заявили, что не хотят сотрудничать с Apple.

"Apple – отличная компания, но мы бы предпочли, чтобы клиенты следили за нашим контентом в нашем сервисе. Мы решили не интегрироваться в сервис Apple", – заявил глава Netflix Рид Хастингс.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
сегодня
2957
Теги: Техно Новости Техно Apple IT-бизнес
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
18 марта 21:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
163
Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
15 марта 14:11 Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
243
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
14 марта 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 382
5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
14 марта 18:03 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
2496
Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
14 марта 10:02 Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
2993
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук