Apple представит собственные умные очки iGlasses: что известно

Компания Apple готовит к выходу собственные умные очки iGlasses. Новинку производитель представит на ежегодной конференции разработчиков WWDC Apple, которая состоится 7 июня.

Об этом заявил известный инсайдер Мукул Шарма, передает VentureBeat. При этом в продажу новинка может поступить только через несколько месяцев после презентации.

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По словам инсайдера, Apple уже имеет готовый прототип умных очков, которые предположительно получат название iGlasses.

Другой инсайдер Мин-Чи Куо сообщал, что Apple выпустит смарт-очки с дополненной реальностью только к середине 2020 года.

Характеристики. Новинка будет совместима с технологией дополнительной реальности AR, которая позволит видеть то, что скрыто от глаз других людей. Это будет портативное электронное устройство, которое внешне не сильно отличаться от обычных очков.

Таким образом, в отличие от устройства от Google, гаджет от Apple, вероятно, будет предназначен не для предприятий, а для частных пользователей.

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